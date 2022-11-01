АвтоВАЗ начал торговать автомобилями онлайн

Компания АвтоВАЗ запустила онлайн-витрину новых автомобилей, имеющихся в наличии у официальных дилеров на территории России. Сервис позволяет пройти путь от выбора автомобиля до финальной сделки дистанционно. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "РГ".

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Сообщается, что дилеры самостоятельно вносят в систему доступные для покупки машины с полным описанием оснащения и дополнительного оборудования.

Используя онлайн-витрину, клиент получает возможность выбрать подходящий вариант по выставленным фильтрам и сразу забронировать его. Процесс бронирования не требует внесения предоплаты и наличия одобренного кредитного предложения.

В России по итогам сентября 2022 года АвтоВАЗ реализован 20 641 автомобиль Lada, что на 14,1% выше, чем в августе 2022 года, и на 20,1% выше, чем результат сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ может сократить план производства на 2023 год с 500 тысяч автомобилей до 400 с небольшим тысяч. Возможное снижение оценивается менее чем на 15%. Такое решение зреет на заводе из-за неготовности поставщиков обеспечивать ранее заявленную программу выпуска.