АвтоВАЗ начал торговать автомобилями онлайн

Компания АвтоВАЗ запустила онлайн-витрину новых автомобилей, имеющихся в наличии у официальных дилеров на территории России. Сервис позволяет пройти путь от выбора автомобиля до финальной сделки дистанционно. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "РГ".
Сообщается, что дилеры самостоятельно вносят в систему доступные для покупки машины с полным описанием оснащения и дополнительного оборудования.
Используя онлайн-витрину, клиент получает возможность выбрать подходящий вариант по выставленным фильтрам и сразу забронировать его. Процесс бронирования не требует внесения предоплаты и наличия одобренного кредитного предложения.
В России по итогам сентября 2022 года АвтоВАЗ реализован 20 641 автомобиль Lada, что на 14,1% выше, чем в августе 2022 года, и на 20,1% выше, чем результат сентября 2021 года.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ может сократить план производства на 2023 год с 500 тысяч автомобилей до 400 с небольшим тысяч. Возможное снижение оценивается менее чем на 15%. Такое решение зреет на заводе из-за неготовности поставщиков обеспечивать ранее заявленную программу выпуска.
В начале июня российская компания возобновила работу с производства упрощенной Lada Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник Lada Niva Legend, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В конце 2022-го - начале 2023 года должен вернуться в строй универсал Lada Largus.