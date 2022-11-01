«Лучший автомобиль Китая» уже можно купить в России

Электрокар HiPhi X дебютировал в 2020 году, а в 2021-м его назвали «Лучшим автомобилем Китая». Теперь необычный кроссовер с семью дверями появился в России: челябинский дилер Electrocars открыл прием заказов на модель по цене от 9 миллионов рублей (148,6 тысячи долларов) и обещает поставить ее клиенту за 60 дней. Для сравнения, на китайском рынке HiPhi X стоит 570-800 тысяч юаней (4,8-6,7 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

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В объявлении указано, что для заказа доступна шестиместная версия HiPhi X в комплектации Flagship с полным приводом, пневмоподвеской, 22-дюймовыми дисками, люком на крыше и премиальной аудиосистемой Meridian. Отдача двухмоторной силовой установки составляет 598 лошадиных сил, а на одном заряде батареи емкостью 97 киловатт-часов электрокар способен проехать 560 километров. Заявленное время разгона с места до 100 километров в час – 3,9 секунды.

Auto.ru

У HiPhi X необычная конструкция дверей – их семь, считая багажную дверь и откидные панели крыши. Управляются они отдельными модулями, а открыть их можно нажатием специальной кнопки, причем боковые двери распахиваются против хода движения. Салон рассчитан на шесть человек, посадочная формула 2+2+2.

Auto.ru

Auto.ru

Компания Electrocars предлагает клиентам выбрать цвет кузова и оформления салона. Доступна покупка в кредит или в лизинг.