Новые законы и правила: что ждет водителей в ноябре 2022 года

С 1 ноября 2022 года в России вступают в силу сразу несколько нововведений для автомобилистов. «Автокод» собрал пять самых важных из них.

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Электронная форма ПТС

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По всей территории РФ со 2 ноября начнет действовать электронная форма паспорта технического средства (ПТС). В Европе данная форма действует с августа 2016 года. До 1 ноября каждый водитель имел право добровольно поменять бумажный паспорт на электронный.

Штрафы за отсутствие тахографов

Начиная с 1 ноября 2022 года, все автобусы и грузовые машины должны быть оснащены тахографами – устройствами, которые позволяют контролировать движение транспорта на пути следования. Таким образом, законодательно закреплен контроль за соблюдением водителем правил отдыха и труда. Вместе с этим повысятся штрафы за отсутствие тахографов: от 1 000 рублей для физических лиц до 50 тыс. рублей – для организаций.

Блокировка транспорта мобильными группами

С 7 ноября таможенная служба получит право на блокировку движения транспорта с помощью мобильных групп. Право на это прописано в приказе №695 Федеральной таможенной службы от 28 августа 2022 года. Также мобильные группы получат право применять спецсредства блокировки нежелающего останавливаться автомобиля. Это касается грузовиков массой от 3,5 т.

Изменения в растаможке авто на Дальнем Востоке

До сегодняшнего дня жители Дальневосточного федерального округа должны были лично присутствовать при растаможивании ввозимых на их имя автомобилей через приморские таможенные пункты Морской порт Владивосток и Первомайский. Эти посты были ориентированы только на жителей Приморского края, а остальные граждане обязаны были не только присутствовать лично, но и предоставлять подтверждающие документы – временную регистрацию или справку из местной гостиницы. Теперь, согласно приказу Минфина РФ №121н от 12.08.2022, жителям ДФО не нужно будет доказывать документально свое присутствие.

QR-код вместо прав

В ноябре у автомобилистов наконец-то должна появиться возможность предъявлять инспекторам ДПС водительские права в электронном виде. Для этого будет использоваться QR-код из приложения «Госуслуги Авто». Сейчас система проходит тестирование.

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