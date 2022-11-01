Новые законы и правила: что ждет водителей в ноябре 2022 года

С 1 ноября 2022 года в России вступают в силу сразу несколько нововведений для автомобилистов. «Автокод» собрал пять самых важных из них.
По всей территории РФ со 2 ноября начнет действовать электронная форма паспорта технического средства (ПТС). В Европе данная форма действует с августа 2016 года. До 1 ноября каждый водитель имел право добровольно поменять бумажный паспорт на электронный.
Начиная с 1 ноября 2022 года, все автобусы и грузовые машины должны быть оснащены тахографами – устройствами, которые позволяют контролировать движение транспорта на пути следования. Таким образом, законодательно закреплен контроль за соблюдением водителем правил отдыха и труда. Вместе с этим повысятся штрафы за отсутствие тахографов: от 1 000 рублей для физических лиц до 50 тыс. рублей – для организаций.
С 7 ноября таможенная служба получит право на блокировку движения транспорта с помощью мобильных групп. Право на это прописано в приказе №695 Федеральной таможенной службы от 28 августа 2022 года. Также мобильные группы получат право применять спецсредства блокировки нежелающего останавливаться автомобиля. Это касается грузовиков массой от 3,5 т.
До сегодняшнего дня жители Дальневосточного федерального округа должны были лично присутствовать при растаможивании ввозимых на их имя автомобилей через приморские таможенные пункты Морской порт Владивосток и Первомайский. Эти посты были ориентированы только на жителей Приморского края, а остальные граждане обязаны были не только присутствовать лично, но и предоставлять подтверждающие документы – временную регистрацию или справку из местной гостиницы. Теперь, согласно приказу Минфина РФ №121н от 12.08.2022, жителям ДФО не нужно будет доказывать документально свое присутствие.
В ноябре у автомобилистов наконец-то должна появиться возможность предъявлять инспекторам ДПС водительские права в электронном виде. Для этого будет использоваться QR-код из приложения «Госуслуги Авто». Сейчас система проходит тестирование.
– Переход на электронный документооборот – долгожданная и очень удобная инициатива, которую с нетерпением ждали тысячи автомобилистов. Конечно, до ее обкатки пройдет еще несколько недель. Думаем, что к концу месяца система заработает в полном объеме. Пока же мы советуем все-таки иметь при себе бумажную версию документов, – комментируют эксперты сервиса по проверке и подбору автомобилей с пробегом «Автокод».