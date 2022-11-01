Новая функция в мультимедийной системе Lada вызвала вопросы

Владельцы автомобилей Lada с продвинутым мультимедийным комплексом EnjoY Pro обратили внимание на то, что после обновления появилась новая функция – на экране появилось уведомление об открытых дверях. Передние двери отображаются корректно, а задние вызвали вопросы: если открыта только одна задняя дверь, система показывает, что открыты обе. «Лада.Онлайн» поясняет, что это нормально, так как концевики задних дверей запараллелены.
Lada Granta, Vesta, Largus, XRay начали оснащать Enjoy Pro в прошлом году. Продвинутый мультимедийный комплекс включает в себя дисплей высокого разрешения диагональю восемь дюймов и аудиосистему Arkamys с объемным звучанием, создающую «эффект концертного зала». Головное устройство поддерживает Apple CarPlay и Android Auto и имеет встроенные сервисы «Яндекс.Авто», а управлять им можно через голосовые команды.
В июле этого года функционал системы расширился. Например, на экране начал отображаться процесс работы парковочного ассистента: на каком расстоянии находится препятствие и какой датчик срабатывает при приближении к нему. Тогда же появилась регулировка громкости, типа звучания и некоторых другие параметров парктроника. Кроме того, в EnjoY Pro появился режим «Движения с прицепом», во время работы которого парковочный ассистент на время отключит задние датчики.
В конце сентября появилась информация о планшете для Lada Vesta NG, который будет устанавливаться на автомобили в топовой комплектации. Диагональ экрана составит 10,4 дюйма, разрешение – 960х1280 пикселей, яркость – 720 канделов на квадратный метр, а контрастность – 1100:1. Предусмотрены два USB-разъема и сдвоенный микрофон с функцией подавления шума. Производство Lada Vesta NG планируется запустить на заводе в Тольятти весной 2023 года.