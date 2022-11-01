Новая функция в мультимедийной системе Lada вызвала вопросы

Владельцы автомобилей Lada с продвинутым мультимедийным комплексом EnjoY Pro обратили внимание на то, что после обновления появилась новая функция – на экране появилось уведомление об открытых дверях. Передние двери отображаются корректно, а задние вызвали вопросы: если открыта только одна задняя дверь, система показывает, что открыты обе. «Лада.Онлайн» поясняет, что это нормально, так как концевики задних дверей запараллелены.

Фото: © Лада.Онлайн © Лада.Онлайн

Lada Granta, Vesta, Largus, XRay начали оснащать Enjoy Pro в прошлом году. Продвинутый мультимедийный комплекс включает в себя дисплей высокого разрешения диагональю восемь дюймов и аудиосистему Arkamys с объемным звучанием, создающую «эффект концертного зала». Головное устройство поддерживает Apple CarPlay и Android Auto и имеет встроенные сервисы «Яндекс.Авто», а управлять им можно через голосовые команды.

В июле этого года функционал системы расширился. Например, на экране начал отображаться процесс работы парковочного ассистента: на каком расстоянии находится препятствие и какой датчик срабатывает при приближении к нему. Тогда же появилась регулировка громкости, типа звучания и некоторых другие параметров парктроника. Кроме того, в EnjoY Pro появился режим «Движения с прицепом», во время работы которого парковочный ассистент на время отключит задние датчики.