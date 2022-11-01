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22 минуты назад

Новости автомира: новая функция в мультимедийной системе Lada вызвала вопросы

Motor.ru

Владельцы автомобилей Lada с продвинутым мультимедийным комплексом EnjoY Pro обратили внимание на то, что после обновления появилась новая функция – на экране появилось уведомление об открытых дверях. Передние двери отображаются корректно, а задние вызвали вопросы: если открыта только одна задняя дверь, система показывает, что открыты обе. «Лада.Онлайн» поясняет, что это нормально, так как концевики задних дверей запараллелены.

Новая функция в мультимедийной системе Lada вызвала вопросы
Фото: © Лада.Онлайн© Лада.Онлайн

Lada Granta, Vesta, Largus, XRay начали оснащать Enjoy Pro в прошлом году. Продвинутый мультимедийный комплекс включает в себя дисплей высокого разрешения диагональю восемь дюймов и аудиосистему Arkamys с объемным звучанием, создающую «эффект концертного зала». Головное устройство поддерживает Apple CarPlay и Android Auto и имеет встроенные сервисы «Яндекс.Авто», а управлять им можно через голосовые команды.

В июле этого года функционал системы расширился. Например, на экране начал отображаться процесс работы парковочного ассистента: на каком расстоянии находится препятствие и какой датчик срабатывает при приближении к нему. Тогда же появилась регулировка громкости, типа звучания и некоторых другие параметров парктроника. Кроме того, в EnjoY Pro появился режим «Движения с прицепом», во время работы которого парковочный ассистент на время отключит задние датчики.

В конце сентября появилась информация о планшете для Lada Vesta NG, который будет устанавливаться на автомобили в топовой комплектации. Диагональ экрана составит 10,4 дюйма, разрешение – 960х1280 пикселей, яркость – 720 канделов на квадратный метр, а контрастность – 1100:1. Предусмотрены два USB-разъема и сдвоенный микрофон с функцией подавления шума. Производство Lada Vesta NG планируется запустить на заводе в Тольятти весной 2023 года.

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