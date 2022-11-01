Под маркой Hummer выпустят полноприводный велосипед

Американский производитель велосипедов Recon Power Bikes заключил лицензионное соглашение с General Motors на выпуск элекровелосипедов под маркой Hummer EV, сообщается в релизе Recon.

Фото: reconpowerbikes.com reconpowerbikes.com

Велосипед марки Hummer снабжен полным приводом, в его ступицы вмонтированы два электромотора мощностью по 750 Вт каждый.

Байк способен развивать максимальную скорость 45 км/ч. Для движения предусмотрено три режима: с использованием отдельно переднего или заднего электромотора, либо с полным приводом. Велосипеды Hummer EV будут предлагаться покупателям одноименных пикапов и внедорожников в дилерских центрах, также их можно заказать отдельно. Стоимость электровелосипеда - $3,5 тыс.