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53 минуты назад

Под маркой Hummer выпустят полноприводный велосипед

Газета.Ru

Американский производитель велосипедов Recon Power Bikes заключил лицензионное соглашение с General Motors на выпуск элекровелосипедов под маркой Hummer EV, сообщается в релизе Recon.

Под маркой Hummer выпустят полноприводный велосипед
Фото: reconpowerbikes.comreconpowerbikes.com

Велосипед марки Hummer снабжен полным приводом, в его ступицы вмонтированы два электромотора мощностью по 750 Вт каждый.

Байк способен развивать максимальную скорость 45 км/ч. Для движения предусмотрено три режима: с использованием отдельно переднего или заднего электромотора, либо с полным приводом. Велосипеды Hummer EV будут предлагаться покупателям одноименных пикапов и внедорожников в дилерских центрах, также их можно заказать отдельно. Стоимость электровелосипеда - $3,5 тыс.

Ранее стало известно, что в России поступил в продажу обновленный кроссовер Geely Tugella.

Автоновости,Hummer,Geely,General Motors,
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