Водителям назвали правила езды в холодную погоду

«Вместе с автошколой мосгортранса мы подготовили советы по безопасному вождению в холодную погоду: двигаться нужно с такой скоростью, чтобы можно было вовремя остановиться; при повороте сбавьте скорость, не делайте резких движений рулем, тормозом, педалью газа; включайте фары в любых условиях ограниченной видимости», – рассказали в ведомстве.