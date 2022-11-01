Водителям назвали правила езды в холодную погоду

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы напомнила автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим в холодную погоду. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Вместе с автошколой мосгортранса мы подготовили советы по безопасному вождению в холодную погоду: двигаться нужно с такой скоростью, чтобы можно было вовремя остановиться; при повороте сбавьте скорость, не делайте резких движений рулем, тормозом, педалью газа; включайте фары в любых условиях ограниченной видимости», – рассказали в ведомстве.
В дептрансе также добавили, что моросящий дождь или снег даже опаснее ливня, потому что на дорогах образуется скользкая грязь и слякоть. Во время движения в тумане ведомство рекомендует включить противотуманные фары, снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства.
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