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25 минут назад

Новости автомира: европейцы оценили «Буханку». «Ржавеет, но идеален для бездорожья»

Motor.ru

На немецком YouTube-канале CarRanger опубликовали короткий видеоролик, в котором продемонстрировали российский фургон УАЗ-452. Однако представленный автомобиль все-таки отличается от серийной «Буханки», которая продается на нашем рынке. В ролике показали модернизированную версию, оборудованную специальным тентом, холодильником и ящиками для хранения вещей. Автор видео остался доволен поездкой на отечественном фургоне.

«Ржавеет, но идеален для бездорожья»
Фото: © CarRanger/YouTube© CarRanger/YouTube

Положительно о «Буханке» отозвались и большинство комментаторов видео. Пользователи назвали легендарную модель суперпрактичным автомобилем, в котором нет ничего лишнего. Другие похвалили фургон за надежность, неприхотливость и простоту обслуживания. Нашлись и те, кто назвал УАЗ идеальным автомобилем для поездок по бездорожью. А некоторые и вовсе сообщили, что лучше бы приобрели «Буханку» нежели Volkswagen T6.

Из минусов комментаторы отметили проблемы с кузовом, который со временем покрывается ржавчиной. Другие посетовали на то, что в жаркую погоду езда на «Буханке» превращается в настоящее испытание. В целом пользователи Сети удивились, что модель до сих пор выпускают. При этом многие помнят отечественный УАЗ с детских времен.

В начале января в Сети опубликовали видеоролик, в котором показали ржавую Lada Niva, простоявшую без движение последние 15 лет. Несмотря на печальное состояние, комментаторы ролика назвали «Ниву» одним из лучших полноприводных внедорожников всех времен.

Автоновости,УАЗ,Volkswagen,Lada,
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