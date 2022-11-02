«Ржавеет, но идеален для бездорожья»

На немецком YouTube-канале CarRanger опубликовали короткий видеоролик, в котором продемонстрировали российский фургон УАЗ-452. Однако представленный автомобиль все-таки отличается от серийной «Буханки», которая продается на нашем рынке. В ролике показали модернизированную версию, оборудованную специальным тентом, холодильником и ящиками для хранения вещей. Автор видео остался доволен поездкой на отечественном фургоне.

Фото: © CarRanger/YouTube © CarRanger/YouTube

Положительно о «Буханке» отозвались и большинство комментаторов видео. Пользователи назвали легендарную модель суперпрактичным автомобилем, в котором нет ничего лишнего. Другие похвалили фургон за надежность, неприхотливость и простоту обслуживания. Нашлись и те, кто назвал УАЗ идеальным автомобилем для поездок по бездорожью. А некоторые и вовсе сообщили, что лучше бы приобрели «Буханку» нежели Volkswagen T6.

Из минусов комментаторы отметили проблемы с кузовом, который со временем покрывается ржавчиной. Другие посетовали на то, что в жаркую погоду езда на «Буханке» превращается в настоящее испытание. В целом пользователи Сети удивились, что модель до сих пор выпускают. При этом многие помнят отечественный УАЗ с детских времен.