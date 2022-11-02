Nissan приостановила прием заказов на две модели

Компания Nissan объявила о вынужденной остановке приема заказов на две модели — электрический кей-кар Sakura и кроссовер X-Trail нового поколения. Об этом пишет японская газета Yomiuri. По ее данным, на такой шаг производителю пришлось пойти из-за продолжающихся проблем с наличием микроэлектроники, которые привели к увеличению сроков поставки автомобилей. Сколько продлится пауза в продажах, пока неизвестно.

Фото: Nissan Nissan

Электрический кей-кар Nissan Sakura был представлен в мае нынешнего года. Модель разработали совместно с Mitsubishi, которая выпускает ее «близнеца» eK Cross EV на той же чисто электрической платформе. В движение Sakura приводит 64-сильный электромотор, а батарея на 20 киловатт-часов обеспечивает всего 180 километров хода. Ставку производитель сделал на другие достоинства — быструю зарядку, богатую палитру оттенков и низкую цену, которая стартовала с 2 399 100 иен (чуть больше миллиона рублей).

Новый X-Trail появился в Японии в конце июля 2022 года: то есть, он был доступен для заказа чуть больше трех месяцев. На родине кроссовер поколения Т33 до приостановки продаж предлагали исключительно с гибридной силовой установкой с турбомотором, выступающим в роли генератора энергии для батареи. Привод передний либо полный с дополнительным электромотором на задней оси. Стоимость вседорожника — от 3 198 800 (1,3 миллиона рублей).