Премьера электрокара Volvo EX90 намечена на 9 ноября

Компания Volvo продолжает тизерную кампанию электрического преемника XC90, который получил индекс EX90. Премьера новинки запланирована на 9 ноября, и некоторые подробности о ней уже известны – на ранних фотографиях и в роликах частично рассекретили салон семиместного кроссовера и рассказали о системах безопасности. Новое же видео посвящено аэродинамике – коэффициент аэродинамического сопротивления Volvo EX90 составит 0,29 (уровень BMW X3 в кузове G01) против 0,33 у обычного XC90.

Фото: © Volvo Cars / YouTube.com © Volvo Cars / YouTube.com

В тизерном ролике продемонстрировали систему активных заслонок в нижней части бампера автомобиля, спойлер на крыше, выдвижные дверные ручки, диски особого дизайна и оконные рамки, которые образуют единую гладкую поверхность – все эти элементы призваны снизить сопротивление воздуху. Можно также заметить необычную конструкцию наружных зеркал – они расположены на стойках, оснащенных камерами.

По словам дизайнера Volvo, при создании кроссовера его команда вдохновлялась дизайном спортивных яхт.

Ранее стало известно, что флагманский электрический кроссовер Volvo EX90 станет самой безопасной моделью в истории марки – он получит лидар Luminar, восемь камер, пять радаров и 16 ультразвуковых сенсоров, которые будут отслеживать обстановку вокруг автомобиля и станут частью системы автоматизированного управления. Со слов представителей Volvo, точность датчиков настолько высока, что с расстояния 250 метров система может определить позу человека, а со 120 метров в темное время суток распознать на дороге шину.

В салоне электрокара будет использоваться 50 килограммов вторично переработанного пластика и органических материалов, а всего на выбор предложат семь различных комбинаций цветов и отделки.

EXC90 базируется на той же архитектуре SPA2, что и представленный в октябре Polestar 3. Ранее стало известно, что производство кроссовера организуют на мощностях американского предприятия Volvo в Южной Каролине, на одном конвейере с Polestar.