АвтоВАЗ нашел комплектующие для Lada Niva Legend

Напомним, недавно АвтоВАЗ объявил о старте продаж автомобилей семейства Lada Niva, оснащенных наиболее востребованными опциями климатического комфорта: кондиционером и подогревом передних сидений. Стоимость таких машин - от 687 900 рублей по государственной программе льготного автокредитования (или от 859 900 рублей без ее использования).

АвтоВАЗ в сентябре реализовал на российском рынке более 20,6 тысячи автомобилей Lada, это на 20,1 процента больше, чем год назад. По итогам года концерн выпустит примерно 140 тысяч автомобилей. Есть планы на следующий год по выпуску 500 тысяч машин.