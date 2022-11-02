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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ нашел комплектующие для Lada Niva Legend

Российская Газета

Все некомплектные автомобили Lada Legend (отсутствовали ремни безопасности), складированные на территории бывшего завода GM-Avtovaz, дооснащены необходимыми атрибутами и перемещены в цех отгрузки АвтоВАЗа, где интенсивно отправляются потребителям.

АвтоВАЗ нашел комплектующие для Lada Niva Legend
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Надо заметить что ситуация по обеспечению сборочных производств необходимыми комплектующими постепенно нормализуется" - отмечает паблик Avtograd news.

Напомним, недавно АвтоВАЗ объявил о старте продаж автомобилей семейства Lada Niva, оснащенных наиболее востребованными опциями климатического комфорта: кондиционером и подогревом передних сидений. Стоимость таких машин - от 687 900 рублей по государственной программе льготного автокредитования (или от 859 900 рублей без ее использования).

АвтоВАЗ в сентябре реализовал на российском рынке более 20,6 тысячи автомобилей Lada, это на 20,1 процента больше, чем год назад. По итогам года концерн выпустит примерно 140 тысяч автомобилей. Есть планы на следующий год по выпуску 500 тысяч машин.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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