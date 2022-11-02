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31 минуту назад

Новости автомира: Mercedes-Benz ищет способы добиться нулевого числа аварий

ПроКроссовер.ру

Mercedes-Benz принял стратегию Vision Zero, пообещав в конечном итоге устранить все случаи гибели и серьезных травм среди владельцев автомобилей Mercedes. Компания считает, что цель недостижима до 2050 года — в основном из-за необходимых инфраструктурных изменений.

Mercedes-Benz ищет способы добиться нулевого числа аварий
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Тем временем Mercedes планирует продолжать совершенствовать свои системы помощи при вождении, чтобы автомобили могли быстрее и умнее реагировать на сложные ситуации. Во-первых, это разработка новой электронной системы, основанной на едином блоке управления (ECU), управляющем всеми системами помощи одновременно. Централизация должна сделать принятие решений на основе данных в реальном времени быстрее, чем когда-либо.

Также компания готовит «Панель безопасности дорожного движения», которая позволит ее автомобилям выявлять и реагировать на самые проблемные места в транспортной инфраструктуре городов. Электронные системы будут анализировать ситуацию и сообщать водителю об особо опасном участке дороги впереди, чтобы дать ему возможность подготовиться и сконцентрироваться. Испытания уже проходят в Лондоне.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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