Mercedes-Benz ищет способы добиться нулевого числа аварий

Mercedes-Benz принял стратегию Vision Zero, пообещав в конечном итоге устранить все случаи гибели и серьезных травм среди владельцев автомобилей Mercedes. Компания считает, что цель недостижима до 2050 года — в основном из-за необходимых инфраструктурных изменений.

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Тем временем Mercedes планирует продолжать совершенствовать свои системы помощи при вождении, чтобы автомобили могли быстрее и умнее реагировать на сложные ситуации. Во-первых, это разработка новой электронной системы, основанной на едином блоке управления (ECU), управляющем всеми системами помощи одновременно. Централизация должна сделать принятие решений на основе данных в реальном времени быстрее, чем когда-либо.