Наказание россиян с иностранными правами признано неконституционным

ГИБДД не сможет наказывать российских граждан с иностранными правами за отсутствие российского водительского удостоверения. Соответствующее решение принял Конституционный суд по жалобе водителя из Хабаровского края, пишет «Коммерсантъ».
Жителя Хабаровского края Дмитрия Брашкина в 2019 году оштрафовали на 5 тыс. рублей за управление автомобилем без водительского удостоверения. При этом у водителя были права, выданные в 2013 году в Казахстане. По его жалобе КС пришел к выводу, что в действующем законодательстве отсутствует срок обмена прав при переезде гражданина на постоянное место жительства в Россию. Такой срок установлен только для тех, кто работает водителем по найму.
«Установление такого срока, безусловно, стимулирует к выполнению соответствующей обязанности, когда она прямо и явно предусмотрена, поскольку ориентирует лицо относительно периода, после истечения которого будет исчерпана возможность управления им транспортным средством при участии в дорожном движении в Российской Федерации», — отмечается в постановлении КС.
По данным «Ъ», ГИБДД направит в регионы указания в соответствии с постановлением КС. Срок обмена прав для переезжающих в РФ планируется установить законодательно, соответствующие поправки Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в ноябре.