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1 час назад

Новости автомира: КС признал неконституционным наказание россиян с иностранными правами

Газета.Ru

ГИБДД не сможет наказывать российских граждан с иностранными правами за отсутствие российского водительского удостоверения. Соответствующее решение принял Конституционный суд по жалобе водителя из Хабаровского края, пишет «Коммерсантъ».

Наказание россиян с иностранными правами признано неконституционным
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

Жителя Хабаровского края Дмитрия Брашкина в 2019 году оштрафовали на 5 тыс. рублей за управление автомобилем без водительского удостоверения. При этом у водителя были права, выданные в 2013 году в Казахстане. По его жалобе КС пришел к выводу, что в действующем законодательстве отсутствует срок обмена прав при переезде гражданина на постоянное место жительства в Россию. Такой срок установлен только для тех, кто работает водителем по найму.

«Установление такого срока, безусловно, стимулирует к выполнению соответствующей обязанности, когда она прямо и явно предусмотрена, поскольку ориентирует лицо относительно периода, после истечения которого будет исчерпана возможность управления им транспортным средством при участии в дорожном движении в Российской Федерации», — отмечается в постановлении КС.

По данным «Ъ», ГИБДД направит в регионы указания в соответствии с постановлением КС. Срок обмена прав для переезжающих в РФ планируется установить законодательно, соответствующие поправки Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в ноябре.

Автоновости,Коммерсант,ГИБДД,Госдума,
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