Наказание россиян с иностранными правами признано неконституционным

Жителя Хабаровского края Дмитрия Брашкина в 2019 году оштрафовали на 5 тыс. рублей за управление автомобилем без водительского удостоверения. При этом у водителя были права, выданные в 2013 году в Казахстане. По его жалобе КС пришел к выводу, что в действующем законодательстве отсутствует срок обмена прав при переезде гражданина на постоянное место жительства в Россию. Такой срок установлен только для тех, кто работает водителем по найму.