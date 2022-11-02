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1 час назад

Новости автомира: автозавод КАМАЗ начнет серийное производство грузовиков поколения К5 в феврале 2023 года

ПроКроссовер.ру

Серийное производство грузовиков КАМАЗ поколения К5 начнется в феврале следующего года, об этом сообщил главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко.

Грузовики КАМАЗ с кабиной К5 запустят в серию в феврале 2023 года
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Компания на данный момент справляется с трудностями неплохо, а производство идет без снижения плана, рассказал Сергей Назаренко. Сейчас у компании изменился модельный ряд и в основном производятся старые грузовики семейства К3. Но со следующего года с февраля начнется производство современных грузовиков семейства К5. Сейчас производство приостановлено из-за отсутствия необходимых комплектующих для полноценной сборки.

Грузовик с кабиной К5 сейчас не производиться по причине невысокого уровня локализации запчастей. По этой причине, не удалось произвести запланированное количество грузовиков в 2022 году. В 2022 году все критически важные импортные компоненты должны будут заменены отечественными, что позволит начать полноценную сборку.

Автоновости,Сергей Назаренко,
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