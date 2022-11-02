Грузовики КАМАЗ с кабиной К5 запустят в серию в феврале 2023 года

Серийное производство грузовиков КАМАЗ поколения К5 начнется в феврале следующего года, об этом сообщил главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко.

Компания на данный момент справляется с трудностями неплохо, а производство идет без снижения плана, рассказал Сергей Назаренко. Сейчас у компании изменился модельный ряд и в основном производятся старые грузовики семейства К3. Но со следующего года с февраля начнется производство современных грузовиков семейства К5. Сейчас производство приостановлено из-за отсутствия необходимых комплектующих для полноценной сборки.