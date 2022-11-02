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1 час назад

Новости автомира: в России начали дешеветь автомобили с пробегом

Motor.ru

В России впервые с конца весны заметили снижение средней стоимости подержанного автомобиля. По данным «Автостата», в октябре за машину с пробегом просили в среднем 1,22 миллиона рублей, что на 35 тысяч рублей меньше, чем в сентябре — то есть, стоимость снизилась на три процента. Однако в сравнении с тем же месяцем прошлого года цены выросли на 40 процентов или на 347 тысяч рублей. Кроме того, качество машин, от которых избавляются россияне, все ниже.

В России начали дешеветь автомобили с пробегом
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

По словам экспертов, падение среднего ценника на «вторичке» связано именно с падением качества: вариантов с небольшим пробегом и в хорошем состоянии становится меньше. Часто на сайтах объявлений подолгу ждут покупателей старые автомобили или бывшие такси, и собственник постепенно снижает цену.

Кроме того, в условиях дефицита на рынке и ухода привычных брендов россияне стараются как можно дольше использовать имеющиеся машины. В результате из вторичного рынка выпадают автомобили среднего ценового сегмента, а доля премиума и дешевых автомобилей в плохом состоянии растет.

Еще одна причина снижения цен — падение спроса. По данным ГК «АвтоСпецЦентр», в первой половине октября россияне купили на 15 процентов меньше б/у-машин, чем за первые две недели сентября. Количество объявлений при этом увеличилось на 2,5 процента.

Эксперты полагают, что тенденция удешевления из-за перемен на рынке продолжится: до конца средняя цена будет снижаться ежемесячно на 3-5 процентов.

Что касается продаж новых автомобилей, но они установили локальный рекорд: в последнюю неделю октября было продано 11,5 тысячи штук, и это наилучший показатель за последние семь месяцев. С конца марта до конца октября продажи падали, ни раз не превысив планку в 11 тысяч за неделю.

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