В России начали дешеветь автомобили с пробегом

В России впервые с конца весны заметили снижение средней стоимости подержанного автомобиля. По данным «Автостата», в октябре за машину с пробегом просили в среднем 1,22 миллиона рублей, что на 35 тысяч рублей меньше, чем в сентябре — то есть, стоимость снизилась на три процента. Однако в сравнении с тем же месяцем прошлого года цены выросли на 40 процентов или на 347 тысяч рублей. Кроме того, качество машин, от которых избавляются россияне, все ниже.
По словам экспертов, падение среднего ценника на «вторичке» связано именно с падением качества: вариантов с небольшим пробегом и в хорошем состоянии становится меньше. Часто на сайтах объявлений подолгу ждут покупателей старые автомобили или бывшие такси, и собственник постепенно снижает цену.
Кроме того, в условиях дефицита на рынке и ухода привычных брендов россияне стараются как можно дольше использовать имеющиеся машины. В результате из вторичного рынка выпадают автомобили среднего ценового сегмента, а доля премиума и дешевых автомобилей в плохом состоянии растет.
Еще одна причина снижения цен — падение спроса. По данным ГК «АвтоСпецЦентр», в первой половине октября россияне купили на 15 процентов меньше б/у-машин, чем за первые две недели сентября. Количество объявлений при этом увеличилось на 2,5 процента.
Эксперты полагают, что тенденция удешевления из-за перемен на рынке продолжится: до конца средняя цена будет снижаться ежемесячно на 3-5 процентов.
Что касается продаж новых автомобилей, но они установили локальный рекорд: в последнюю неделю октября было продано 11,5 тысячи штук, и это наилучший показатель за последние семь месяцев. С конца марта до конца октября продажи падали, ни раз не превысив планку в 11 тысяч за неделю.