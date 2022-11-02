Aurus Komendant получил разрешение на серийный выпуск

В начале 2022 года Росстандарт опубликовал ОТТС Aurus Komendant, в котором содержались технические характеристики российского премиум-внедорожника. Однако был нюанс: документ был действителен лишь для одной партии тиражом 150 автомобилей. Новое одобрение типа транспортного средства, опубликованное накануне, позволяет осуществлять серийный выпуск "Коменданта".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Премьера Aurus Komendant состоялась в конце сентября 2022 года. Внедорожник построен на Единой модульной платформе (ЕМП) и имеет следующие габариты: длина - 5380 мм, ширина - 2004 мм, высота - 1820 мм, колёсная база - 3100 мм.

Aurus Komendant

Автомобиль имеет отличные от седана Senat кузовные панели, но по салону в основном модели широко унифицированы. Komendant сертифицирован в качестве "автомобиля специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров", которых в салоне может быть четверо: пока внедорожник имеет лишь компоновку салона по формуле "+2" с раздельными креслами второго ряда.

Aurus Komendant

Aurus Komendant

Основа гибридной силовой установки - бензиновый двигатель НАМИ V8 объёмом 4,4 литра с непосредственным впрыском и двумя турбокомпрессорами, его отдача составляет 598 л.с. и 880 Нм. Он агрегатируется девятиступенчатым "автоматом" КАТЕ со встроенным электромотором с номинальной отдачей 38 л.с. и пиковой мощностью 63 л.с. Привод - полный.

Важным отличием от седана стало наличие у "Коменданта" пневматической подвески, которая позволяет регулировать величину дорожного просвета в диапазоне от 215 до 260 мм.