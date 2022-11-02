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1 час назад

Новости автомира: Kia объявила сроки запуска производства электрокаров в Европе

Motor.ru

Несмотря на слухи о проблемах европейских автозаводов из-за энергетического кризиса, Kia и Hyundai не отказываются от планов по наращиванию производства в Европе. Как сообщает Automotive News, материнская компания Hyundai Motor Group выбрала сборочную площадку в Словакии для выпуска электромобилей Kia. К массовому выпуску «зеленых» машин завод приступит к уже в 2025 году. Это будут компактные и среднеразмерные модели, адаптированные под европейский рынок.

Kia объявила сроки запуска производства электрокаров в Европе
Фото: © Kia© Kia

Предприятие Kia Autoland Slovakia работает с 2006 года и на сегодняшний день является одной из ключевых площадок южнокорейского концерна в Европе. Завод рассчитан на выпуск 330 тысяч автомобилей в год, и пока там производятся Kia Ceed, Exceed и Sportage, включая гибридные модификации последнего.

Согласно стратегии Kia, к 2030 году EV-линейка разрастется до 14 моделей, включая пикапы. График выхода электрокаров следующий: во второй половине 2023 года дебютирует большой вседорожник EV9, в 2024-м – пока безымянный компактный кроссовер, в 2025-м – городской электрокросс для Индии, более крупный вседорожник длиной 4,6 метра и SUV для европейского рынка, который и встанет на конвейер завода в Словакии. К 2027-у в линейку войдут среднеразмерный седан и фастбек, а к концу десятилетия к ним присоединятся два пикапа.

Пока же марка представлена на европейском рынке тремя электромобилями – «зелеными» Soul и Niro, а также EV6. Niro занял пятую строчку по объемам продаж в сегменте электрокаров по итогам сентября – эта модель разошлась в количестве 30,7 тысячи штук. Также в сентябре европейские дилеры реализовали 22,2 тысячи экземпляров EV6.

Автоновости,Hyundai,Kia,Hyundai,
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