Треть россиян готовы купить восстановленный после ДТП автомобиль

Восемь из десяти российских автолюбителей (86%) уверены, что в настоящий момент цены на новые автомобили завышены. По данным совместного исследования Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и сервиса «Автокод», при смене транспортного средства 36% автолюбителей предпочли бы купить б/у автомобиль из салона. Понравившийся вариант 16% покупателей готовы забрать, даже если известно, что автомобиль побывал в нескольких ДТП.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Выбирают машину самостоятельно

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Выбирать подержанный автомобиль российские автолюбители предпочитают самостоятельно. Каждый пятый (22%) для этого пользуется сайтами объявлений, столько же ищут подходящий вариант через знакомых. Доверяют объявлениям о продаже авто в соцсетях 17% покупателей. А вот обратиться за помощью к специалистам по подбору автомобилей готовы лишь 15% опрошенных автолюбителей.

Изучают историю автомобиля

74% опрошенных изучают историю автомобиля по сайту ГИБДД и специальные сервисы. В истории эксплуатации для четверти (24%) автолюбителей самым важным параметром является количество владельцев автомобиля по ПТС. Доля тех, кто готов мириться с большим количеством «бывших», достаточно велика. По данным аналитиков «Автокода,» за 2022 год пользователи сервиса пробили свыше 50 тыс. б/у автомобилей с числом владельцев больше трех.

Пробег – приоритетная характеристика для каждого десятого покупателя б/у автомобиля. 18% участников опроса прежде всего оценивают наличие отметок о ДТП в истории автомобиля.

Покупают авто даже с ДТП, если оно в хорошем состоянии

Количество аварий не важно, если реальное состояние транспортного средства на момент покупки не вызывает вопросов, уверены 10% опрошенных. Готовы купить автомобиль с целой серией отметок о ДТП – более четырех – 5% опрошенных автолюбителей, лишь бы оно устраивало будущего владельца по ряду других параметров.

Возможно, готовность россиян покупать даже битые (в прошлом) автомобили, описывает общее состояние вторичного рынка автотранспорта. По данным «Автокода», каждый второй отчет б/у автомобиля, купленного в 2022 году, содержал данные об участии в ДТП.

Думают, что ДТП влияет на стоимость ОСАГО

Покупателей восстановленных после ДТП автомобилей беспокоит лишь вопрос постановки на учет и оформления полиса ОСАГО. Почти треть опрошенных (30%) считает, что отметки о ДТП влияют на стоимость страховки. При этом, по данным скоринговой системы «Ренессанс страхование», отметки о ДТП прежних владельцев авто никак не влияют на стоимость страховки для нового владельца автомобиля. Для ОСАГО важны такие параметры, как возраст, стаж вождения и КБМ, который каждый автовладелец может заранее проверить. Интересно, что только 9% опрошенных беспокоит вопрос безопасности авто (исправности систем SRS, ABS и проч.) после его ремонта.

Считают самыми ликвидными корейские авто

На вторичном рынке, по мнению 36% автолюбителей, лучше всего продаются автомобили из Кореи. 23% респондентов считают, что легче всего реализовать б/у авто из Германии, 15% – из Китая, 11% – из Японии, 7% – из России. По данным «Автокода», в 2022 году чаще всего пользователи сервиса запрашивали отчеты о состоянии автомобилей Toyota, LADA и Mercedes-Benz.