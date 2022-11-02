Россиянам предлагают купить последние Renault Logan в Беларуси

Марка Renault объявила об уходе с российского рынка в мае этого года. С того момента дилеры распродают остатки машин со складов, и запасы постепенно тают. Летом на выручку россиянам пришло белорусское представительство Renault, которое объявило, что автомобили можно купить за российские рубли у дилеров в Беларуси, и подчеркнуло, что на приобретенные по такой схеме машины будет действовать гарантия в России. Тогда речь шла только о кроссовере Koleos, а теперь, как выяснил портал Quto.ru, россиянам стал доступен и Logan Stepway из последней собранной партии.

Фото: Renault Renault

Белорусские Renault Logan Stepway стоят дешевле, чем оставшиеся экземпляры в России. В Беларуси модель в комплектации Life можно купить за 1 320 000 рублей, а исполнение Special Edition+ обойдется в 1 345 000 рублей. К покупке доступны кросс-седаны с 82-сильным «атмосферником» в связке с механической коробкой передач. Что же касается упомянутого Koleos, то его предлагали россиянам в единственной комплектации Premium Plus стоимостью 3 590 000 российских рублей. Кроссовер оснащается 2,5-литровым мотором мощностью 171 лошадиная сила, вариатором и полным приводом.

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Продавцы принимают оплату в российских рублях и обещают предоставить полный пакет документов для постановки автомобиля на учет в России. Для того, чтобы получить полную гарантию, покупателям рекомендуют проходить техобслуживание там, где был куплен автомобиль (в Минске, Бресте и т.д.), но отмечают, что одно ТО можно пройти и в России, где за обслуживание клиентов Renault теперь отвечает АвтоВАЗ.

По состоянию на середину сентября на складах российских дилеров насчитывалось около семи тысяч автомобилей Renault. С текущим уровнем продаж в среднем по 1,7 тысячи машин в месяц этих запасов должно хватить примерно до начала 2023 года.