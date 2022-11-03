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1 час назад

Новости автомира: "АвтоВАЗ" соберет ограниченную партию Lada Largus

Газета.Ruиещё 2

«АвтоВАЗ» в декабре соберет ограниченную партию из 500 Lada Largus, сообщается в паблике «Нетипичный «АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

"АвтоВАЗ" соберет ограниченную партию Lada Largus
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его данным, несмотря на сложности с поставками автокомпонентов, сборка этих автомобилей обеспечена необходимыми комплектующими. Сборка партии из 500 машин запланирована на 12-16 декабря, в нее войдут пассажирские универсалы и грузовые фургоны. Предыдущая ограниченная партия Largus из 1,8 тыс. машин была изготовлена в конце июля и начале августа.

Далее линия B0, где собирались Largus и автомобили Renault, сосредоточится на выпуске обновленной Lada Vesta, уточняет «Нетипичный «АвтоВАЗ».

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