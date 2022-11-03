"АвтоВАЗ" соберет ограниченную партию Lada Largus

По его данным, несмотря на сложности с поставками автокомпонентов, сборка этих автомобилей обеспечена необходимыми комплектующими. Сборка партии из 500 машин запланирована на 12-16 декабря, в нее войдут пассажирские универсалы и грузовые фургоны. Предыдущая ограниченная партия Largus из 1,8 тыс. машин была изготовлена в конце июля и начале августа.