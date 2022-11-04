Универсал Jaguar X-Type Estate, принадлежавший Елизавете II, пустят с молотка

Аукционный дом Historics Auctioneers готовит для продажи универсал Jaguar X-Type Estate 2009 года выпуска, за рулем которого ездила королева Великобритании Елизавета II. Как пишет Daily Mail, автомобиль уйдет с молотка «без резерва» — то есть, его могут продать даже за один фунт стерлингов, если такой будет конечная ставка. Однако эксперты полагают, что за один из любимых автомобилей почившего монарха удастся выручить по крайней мере пятизначную сумму.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Известно, что в автопарке Елизаветы II числились сразу два Jaguar X-Type Estate. Один из них остался в гараже королевской семьи, а второй, который и пустят с молотка, был продан в 2016 году. Это машина 2009 года в комплектации Sovereign, оснащенная бензиновым двигателем V6 объемом три литра — самым большим в линейке — и автоматической коробкой передач. Шасси же «Ягуару» досталось от скромного Ford Mondeo.

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X-Type Estate выкрашен в темно-зеленый оттенок Emerald Fire, а интерьер обшит натуральной бежевой кожей и отделан деревом. В оснащении множество удобств под стать владелице: крыша с люком, климат-контроль, электропривод окон, встроенный навигатор и CD-проигрыватель.

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Jaguar находится в безупречном состоянии, несмотря на почти 120 тысяч километров на одометре — очевидно, за ним внимательно следила как сама королева, так и следующий владелец. Автомобиль продадут с двумя ключами-брелоками, на одном из которых видны памятные потертости, вероятно, оставленные самой Елизаветой.

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«Ей особенно нравилась эта модель, поэтому она приобрела еще одну для случаев, когда недоступна первая. X-Type Estate — явно не самый востребованный автомобиль бренда, и кто бы мог подумать, что он станет одним из фаворитов Елизаветы II?», — пишет аукционный дом.