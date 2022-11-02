Кто на свете всех страшнее: выбран самый уродливый суперкар

Редакция «Мотора» решила узнать у читателей, какой суперкар они считают самым страшным. В предложенном списке было 10 вариантов — от взгрустнувшего Edonis до помятого Weber Faster One. Последний и стал героем антирейтинга: за него проголосовал 41 процент опрошенных. Ну а меньше всего голосов досталось марокканскому Laraki Fulgura — недостаточно страшный.

Фото: Weber Faster One Weber Faster One

Существует мнение, что создание красивого автомобиля и уродливого обходится примерно в одну цену. Вероятно, поэтому по-настоящему страшных машин в мире совсем мало — а те, что в эту категорию попадают, обычно эклектичны или просто чудаковаты. Взять хотя бы Weber Faster One, швейцарский суперкар с завидными характеристиками, но странной внешностью. Вряд ли его можно назвать действительно страшным, скорее, самобытным.

Laraki Fulgura

В общем, таких примеров, как Weber Faster One, много. Мы составили список из десяти подобных автомобилей и попросили наших читателей выбрать, по их мнению, самый некрасивый.

Забегая вперед, скажем, что первое место в этом антирейтинге занял как раз Weber Faster One: за него проголосовали 511 человек из 1264, или 41 процент опрошенных. При этом вторым «по уродливости» стал Panoz Abruzzi (207 человек, 17%), а третьим — Mosler Raptor (171 человек, 14%).

Motor.ru