В Россию завезли Mitsubishi Xpander

Автодилер «Рольф» завез в Россию кроссоверы Mitsubishi Xpander из Индонезии. Соответствующие объявления о продаже автомобидей появились на сайте Авто.ру, передает Autonews.

Фото: Mitsubishi Mitsubishi

По данным портала, ввоз Mitsubishi Xpander в РФ в обход самой компании получилось осуществить благодаря параллельному импорту.

На данный момент россиянам доступы кроссоверы в двух цветах: белом и сером. При этом они имеют одинаковую комплектацию с 1,5-литровым бензиновым двигателей мощностью 105 лошадиных сил, четырехступенчатым «автоматом» и передним приводом. Цена на кроссовер составляет 2,24 миллиона рублей.