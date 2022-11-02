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26 минут назад

В Россию завезли Mitsubishi Xpander

Елена Прошина

Автодилер «Рольф» завез в Россию кроссоверы Mitsubishi Xpander из Индонезии. Соответствующие объявления о продаже автомобидей появились на сайте Авто.ру, передает Autonews.

В Россию завезли Mitsubishi Xpander
Фото: MitsubishiMitsubishi

По данным портала, ввоз Mitsubishi Xpander в РФ в обход самой компании получилось осуществить благодаря параллельному импорту.

На данный момент россиянам доступы кроссоверы в двух цветах: белом и сером. При этом они имеют одинаковую комплектацию с 1,5-литровым бензиновым двигателей мощностью 105 лошадиных сил, четырехступенчатым «автоматом» и передним приводом. Цена на кроссовер составляет 2,24 миллиона рублей.

Обслуживание автомобилей будет осуществлять дилер «Рольф». В компании пообещали оформить продленную гарантию на срок до пяти лет.

Автоновости,Mitsubishi,
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