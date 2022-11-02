Назван срок завершения ремонта трассы в обход Крымского моста

«К 1 декабря мы закончим ее полностью. То есть у нас будет 380 километров полностью трасса от Ростовской области до Крыма в хорошем состоянии. По ней уже сейчас идет весь поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту», — уточнил вице-премьер.