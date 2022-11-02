Toyota показала три «приключенческих» варианта Sequoia

На тюнинг-шоу SEMA дебютировали три версии внедорожника Toyota Sequoia для оверлендинга — не сопряженных с экстримом выездов на природу. Каждый автомобиль получился по-своему уникальным, хотя авторы проектов использовали типовой набор компонентов и аксессуаров: лифт-комплект подвески, новые колеса, палатку, крепления для походного скарба и другие мелочи, которые могут пригодиться вдали от асфальтированных дорог.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Компания Toyota выбрала выставку SEMA для премьеры трех проектов на базе внедорожника Sequoia. Все посвящены оверлендингу, но реализованы разными командами и ателье. К примеру, над Ultimate Overlanding Sequoia TRD Off-Road трудились издатели журнала 4WD Toyota Owner Magazine, опытные путешественники и любители бездорожья, а также специалисты мастерской CBI Offroad Fabrication из Айдахо-Фолс.

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Благодаря их общим усилиям, «Секвойя» обзавелась амортизаторами и пружинами ToyTec, рычагами Camburg Racing Kinetik и колесами Bead Grip Method Race с шинами Toyo Open Country M/T. Также внедорожнику достались защитные пластины CBI Offroad, лебедка Warn VR Evo 12-S и дополнительная светотехника Rigid Industries. На крышу машины поставили палатку Autohome Airlander Plus, а в багажник запихнули холодильник Dometic CFX3 и емкости для воды и топлива Rotopax.

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Sequoia TRD Pro Adventurer — детище Westcott Designs из Феникса. Внедорожник получил фирменный лифт-комплект подвески, рычаги Camburg Racing и специальные крепления для перевозки крупного багажа, например гидроцикла, на фаркопе. Поскольку автомобиль предназначен для активного отдыха, то ему также добавили палатку Go Fast Campers и пару велосипедов Trek.

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