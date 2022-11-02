Livan запустил в производство первую после банкротства новинку

Компания Livan Auto, образованная в результате краха Lifan, вчера отчиталась о торжественном начале производства своей первой модели — электрического среднеразмерного кроссовера Livan 9, который на самом деле является разновидностью Geely HaoYue.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Хорошо известная в России компания Lifan в результате затяжного финансового кризиса и банкротства летом этого года трансформировалась в Ruilan Auto, она же Livan Auto. Ruilan — это, так сказать, внутрикитайский латинизированный вариант названия, а Livan — условно глобальная торговая марка, в адресе официального сайта новой компании указан именно Livan, при этом надо понимать, что к ближневосточному государству Ливан китайская марка не имеет никакого отношения, государство Ливан в латинской транскрипции известно как Lebanon. Livan Auto наполовину принадлежит холдингу Geely и фактически контролируется им, другая половина акций принадлежит китайским властям.

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В июне состоялась официальна презентация бренда Livan, на ней было заявлено, что новая марка будет производить электромобили со сменными батареями, обещаны шесть новых моделей в течение трёх ближайших лет, две из них были представлены в виде концептов — Livan 7 и Livan 9, а на этой неделе Livan 9 был запущен в производство на головном заводе компании в Чунцине.

Любопытно, что официальная премьера Livan 9 ещё не прошла, на фирменном сайте об этом кроссовере нет никакой содержательной информации, но китайские СМИ уже кое-что о нём знают, Livan 9 прописан в каталоге журнала Autohome, оттуда мы узнали ключевые технические характеристики.

Ещё на стадии концепта было ясно, что Livan 9 — это перелицованный Geely HaoYue с электрической силовой установкой вместо «углеводородной». У Ливана собственное оформление передка, а вот корма почти не отличается от таковой у Geely (выхлопных патрубков у Ливана, конечно, нет).

Габаритная длина Livan 9 — 4845 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1778 мм, колёсная база — 2825 мм. Единственный электромотор расположен на передней оси и вращает передние колёса, его максимальная отдача — 150 кВт (204 л.с.) и 310 Нм. Ёмкость батареи — 66,57 кВт·ч, её полного заряда хватает на 470 км пробега по китайскому циклу CLTC. Максимальная скорость — 163 км/ч. В целом по характеристикам Livan 9 очень близок к дебютировавшему на этой неделе в России электрическому кроссоверу Skywell ET5, но у Ливана есть третий ряд сидений, а у Сайвелла нет. Фотографий салона Ливана пока нет, а третий ряд виден и снаружи.