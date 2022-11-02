Названы худшие нововведения в автомобилях

Журналисты издания SlashGear перечислили функции, которые автолюбители не хотели бы видеть в новых машинах. Об этом сообщается на сайте медиа.

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На основе опроса читателей авторы назвали худшие нововведения, которые появились в современных автомобилях. В первую очередь журналисты отметили поддельные насадки на выхлопную трубу и фальшивые вентиляционные отверстия на кузове. Подобные дизайнерские решения специалисты назвали «формой дизайнерской чепухи, чтобы машины выглядели более агрессивно, чем они есть на самом деле».

Также авторы раскритиковали системы распознавания голоса — подобная функция в автомобилях работает недостаточно хорошо. В материале говорится, что многие голосове ассистенты отзываются на названия марок автомобилей, в связи с чем увеличивается число случайных срабатываний.

В заключении специалисты отметили сенсорное управление — на руле и в салоне.

«В салоне автомобиля нет места для тактильного сенсорного управления», — категорично заявили автоэксперты.

В конце октября представители Volkswagen заявили, что автоконцерн откажется от выпуска автомобилей с сенсорным управлением на руле из-за жалоб потребителей.