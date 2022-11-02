Инспекторов ГИБДД обяжут по-новому общаться с водителями

В пресс-службе МВД России рассказали о поправках в регламент общения сотрудников ГИБДД с автомобилистами. Об этом сообщает Motor.ru.

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Новый регламент предусматривает важные уточнения, отсутствие которых ранее часто вызывало разногласия между водителями и сотрудниками ведомства. Теперь же у инспекторов ГИБДД будет новая инструкция, в которой прописано, как вести себя в различных ситуациях при общении с водителем.

К примеру, поправки разрешают использование инспекторами личных телефонов. При этом сотрудникам ведомства запретят общаться по телефонам водителей с третьими лицами, за исключением экстренных случаев. Также, согласно новому регламенту, инспекторам запрещается принимать у водителей любые вещи, предметы или документы, кроме тех, которые нужны им для работы. Подобная инициатива, как надеются в ведомстве, должна будет исключить коррупционную составляющую.

Кроме того, теперь тех водителей, которые требуют назвать причину остановки либо предоставить документы о проведении рейдов, будут отправлять в отделения ГИБДД для ознакомления с требуемыми документами и данными.