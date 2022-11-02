Китайский производитель электрокаров Nio остановил заводы из-за Covid-19

Коронавирус, о котором все меньше вспоминают в России, продолжает влиять на мировой автопром. Одна из новых вспышек была зафиксирована в октябре в китайском городском округе Хэфэй, где расположены заводы Nio — автопроизводителя, специализирующегося на электрокарах. В итоге власти решились на очередной локдаун, который вынудил Nio временно закрыть обе фабрики, пишет Reuters. Компания уже извинилась и предупредила покупателей, что их машины задержатся.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Карантин из-за новой вспышки Covid-19 «повлияет на графики производства и поставок», сообщила в официальном обращении пресс-служба Nio. Вместе с тем стоимость акций компании упала на 7,5 процента до 75,50 гонконгских долларов (около 600 рублей) за штуку.

По итогам первых девяти месяцев 2022 года Nio занимала 13 место по продажам на китайском рынке среди производителей электрокаров. Однако ее положение может пошатнуться, так как ограничения уже серьезно повлияли на производственные объемы: в октябре компания поставила 10 059 автомобилей, что на 7,5 процента меньше, чем в сентябре.

Nio уже не впервые в этом году вынужденно останавливает конвейеры. Предыдущий простой был введен в апреле, когда Китай охватила мощная вспышка вируса. В результате авторынок обрушился на 36 процентов, а в Шанхае, самом густонаселенном городе страны, официально не продали ни одного автомобиля.