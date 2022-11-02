Dodge планирует заблокировать сторонний тюнинг своих автомобилей

«Мы не хотим закрыть автомобили и говорить, что вы не можете их модифицировать. Мы просто хотим заблокировать их и попросить изменить их через нас, чтобы мы знали, что все сделано правильно», — заявил изданию гендиректор Dodge Тим Кунискис.