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37 минут назад

Новости автомира: Dodge планирует заблокировать сторонний тюнинг своих автомобилей

Газета.Ru

Американский автопроизводитель Dodge планирует в будущем сделать невозможным для сторонних компаний тюнинг своих высокомощных электромобилей, разработка которых ведется в настоящее время. Об этом сообщает Carscoops.

Dodge планирует заблокировать сторонний тюнинг своих автомобилей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы не хотим закрыть автомобили и говорить, что вы не можете их модифицировать. Мы просто хотим заблокировать их и попросить изменить их через нас, чтобы мы знали, что все сделано правильно», — заявил изданию гендиректор Dodge Тим Кунискис.

Прежде всего Dodge работает над тем, чтобы сторонние компании не могли вносить изменения в электрические силовые агрегаты машин.

Автоновости,Dodge,
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