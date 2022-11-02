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9 минут назад

Новости автомира: автомобиль службы контроля парковки попался на неправильной парковке

Motor.ru

Курьезный случай произошел на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге, которая недавно вошла в зону платной городской парковки. Местные жители сфотографировали автомобиль управления парковками, водитель которого неправильно припарковался на тротуаре. Бдительные граждане отравили снимок в ГИБДД. В Центре управления парковками пообещали провести беседу и наказать сотрудника, нарушившего правила. Санкция по данной статье составляет три тысячи рублей.

Автомобиль службы контроля парковки попался на неправильной парковке
Фото: Motor.ruMotor.ru

Фотографии с автомобилем прислали в редакцию издания «Фонтанка» местные жители. Граждане заметили машину, оставленную на тротуаре Почтамтской улицы, которая накануне вошла в зону платной парковки вместе с 152 другими улицами Адмиралтейского района. Сотрудник ГИБДД составил протокол об административном нарушении. Согласно статье, штраф за подобную парковку составляет три тысячи рублей.

В Центре управления парковками пообещали наказать сотрудника, нарушившего правила дорожного движения. В ведомстве сообщили, что в отношении водителя примут меры дисциплинарного взыскания. Напомним, что выявлением парковочных нарушений в Санкт-Петербурге занимаются специалисты с применением комплексов фото- и видеофиксации.

В конце октября руководитель столичного Дептранса рассказал об изменениях в ценах на платные парковки. По словам Максима Ликсутова, власти будут изменять стоимость стоянок в зависимости от загруженности.

Автоновости,Максим Ликсутов,ГИБДД,
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