В Ferrari заявили о высоком спросе на суперкары

Гендиректор Ferrari Бенедетто Винья рассказал о наличии большого числа потенциальных покупателей итальянских суперкаров, несмотря на новые проблемы глобального масштаба, с которыми сталкивается автопроизводитель и его партнеры. Об этом сообщает Reuters.
«Мы также настроены очень оптимистично на следующий год. Это благодаря нашему портфелю заказов, который охватывает все продукты, которые у нас есть, а также все регионы. За исключением некоторых моделей, весь наш ассортимент распродан», — заявил Винья, представляя финансовые результаты третьего квартала.
В частности, спрос на кроссовер Purosangue ценой €390 тыс. превзошел ожидания автопроизводителя. Прибыль Ferrari по итогам квартала выросла на 17% до €435 млн. Поставки спорткаров в Китай увеличились в тот же период на 73%.