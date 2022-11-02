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21 минуту назад

Новости автомира: в Ferrari заявили о высоком спросе на суперкары

Газета.Ru

Гендиректор Ferrari Бенедетто Винья рассказал о наличии большого числа потенциальных покупателей итальянских суперкаров, несмотря на новые проблемы глобального масштаба, с которыми сталкивается автопроизводитель и его партнеры. Об этом сообщает Reuters.

В Ferrari заявили о высоком спросе на суперкары
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы также настроены очень оптимистично на следующий год. Это благодаря нашему портфелю заказов, который охватывает все продукты, которые у нас есть, а также все регионы. За исключением некоторых моделей, весь наш ассортимент распродан», — заявил Винья, представляя финансовые результаты третьего квартала.

В частности, спрос на кроссовер Purosangue ценой €390 тыс. превзошел ожидания автопроизводителя. Прибыль Ferrari по итогам квартала выросла на 17% до €435 млн. Поставки спорткаров в Китай увеличились в тот же период на 73%.

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