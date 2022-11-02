В Ferrari заявили о высоком спросе на суперкары

«Мы также настроены очень оптимистично на следующий год. Это благодаря нашему портфелю заказов, который охватывает все продукты, которые у нас есть, а также все регионы. За исключением некоторых моделей, весь наш ассортимент распродан», — заявил Винья, представляя финансовые результаты третьего квартала.