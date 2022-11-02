Новый Haval скоро покажут в Китае

«Ожидается, что автомобиль дебютирует в конце 2022 года и поступит в продажу весной 2023 года», — iFeng.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

Китайские издания публикуют камуфлированные изображение нового кроссовера Haval. Конечно, они называют его Great Wall F3, потому что машины известны там именно под этим брендом. Но в РФ китайские паркетники в таком стиле продают под маркой Haval. Пока остается непонятным, какая это именно модель. Но можно ожидать презентации новинки на сроком автосалоне в Гуанчжоу.

На снимках видно не так много, но уже можно оценить особый стиль решетки радиатора и диодную Т-образную оптику. Причем в такой форме как фары спереди, так и фонари сзади. Зеркала заднего вида при этом закреплены непосредственно на двери, что должно улучшить обзор с места водителя. На крыше установлена антенна-плавник, а ручки окрашены в цвет кузова.

В салоне заметен большой экран системы мультимедиа, объединенный с цифровой приборной панелью. На центральном тоннеле установлен подлокотник, есть место для смартфона явно с беспроводной зарядкой и подстаканники. Руль выглядит спортивным, оснащен кнопками для управления.