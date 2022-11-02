Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
58 минут назад

Новости автомира: новый Haval скоро покажут в Китае

Max-cars.ruиещё 1

«Ожидается, что автомобиль дебютирует в конце 2022 года и поступит в продажу весной 2023 года», — iFeng.

Новый Haval скоро покажут в Китае
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

Китайские издания публикуют камуфлированные изображение нового кроссовера Haval. Конечно, они называют его Great Wall F3, потому что машины известны там именно под этим брендом. Но в РФ китайские паркетники в таком стиле продают под маркой Haval. Пока остается непонятным, какая это именно модель. Но можно ожидать презентации новинки на сроком автосалоне в Гуанчжоу.

На снимках видно не так много, но уже можно оценить особый стиль решетки радиатора и диодную Т-образную оптику. Причем в такой форме как фары спереди, так и фонари сзади. Зеркала заднего вида при этом закреплены непосредственно на двери, что должно улучшить обзор с места водителя. На крыше установлена антенна-плавник, а ручки окрашены в цвет кузова.

В салоне заметен большой экран системы мультимедиа, объединенный с цифровой приборной панелью. На центральном тоннеле установлен подлокотник, есть место для смартфона явно с беспроводной зарядкой и подстаканники. Руль выглядит спортивным, оснащен кнопками для управления.

Все это говорит о том, что предстоящая модель Haval явно ориентирована на молодежь и будет привлекать своим спортивным характером. Так ли это, узнаем, когда дождемся презентации. А китайские новинки, особенно Great Wall, особо интересны из-за текущей ситуации на автомобильном рынке России. Кто, как не Haval, подарит новые паркетники россиянам. Вероятно, эта новинка тоже в следующем году потенциально может оказаться в российских автосалонах.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители