Автомобилистов предупредили о новых правилах и штрафах

Журнал «За рулем» предупредил автомобилистов РФ о важных изменениях в правилах и штрафах. Все они касаются техосмотра машин.

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В издании напомнили, что с 30 декабря 2021 года техосмотр транспортных средства стал добровольным. При этом данный пункт имеет свои исключения. В частности, владельцы машин обязаны проходить техосмотр при постановке на учет в ГИБДД, переоформлении автомобиля с пробегом старше четырех лет, внесении существенных изменений в конструкцию, поездке в страны Евросоюза и работе в коммерческих перевозках, в том числе такси, если используется личное транспортное средство. Нарушителей ждет штраф в 2000 рублей. Ранее он составлял 500 рублей.

При этом инспектор ГИБДД имеет право проверить информацию о прохождении техосмотра по базе данных или самостоятельно, в том числе с использованием техоборудования, осмотреть автомобиль, если заметит явные несоответствия требованиям. Их количество с 1 сентября 2022 года сократилось с 82 до 55 параметров. Из списка убрали коррозию, легкие механические повреждения шлангов, уровень шума выхлопной системы и незначительные течи масел и рабочих жидкостей в машине. Но появились и новые параметры. В частности, теперь инспектора ГИБДД будут обращать внимание на подсос воздуха и наличие утечки выхлопных газов в обход выпускной системы.