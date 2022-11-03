Первый пикап Kia тестируют в кузове Mohave

ажется, что существовавший много лет лишь в слухах и домыслах пикап Kia начал свой путь в материальный мир. Южно-корейская автомобильная марка вывела на дорожные испытания прототип своего первого легкого грузовичка и его тут же сфотографировали вездесущие авто-папарацци. Как видно по получившимся снимкам, пикап “скроен” с использованием большого числа кузовных панелей и деталей экстерьера от рамного внедорожника Mohave. Пикап Kia щеголяет внушительным дорожным просветом и у него комфортабельная двойная кабина с четырьмя дверями.

Фото: Allroader.ru Allroader.ru

Головные фары, проглядывающие из под массивного камуфляжного обвеса, взяты прямиком от Mohave – их сложно спутать с чем-то другим. То же самое можно сказать о видимых частях решетки радиатора, эмблеме производителя на ней и колесным аркам. Пластиковой защиты у арок пока нет, но это временно. Форма передних дверей и передние стойки с зеркалами заднего вида также указывают на родство с рамным корейским внедорожником. Что же касается задней части, то с появлением грузовой платформы позади второго ряда сидений кабины она сильно преобразилась. Выше стал и клиренс без загрузки.

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По флангам откидного борта пикапа Kia инженеры расположили небольшие вертикальные задние фонари в духе Toyota HiLux. Сам грузовой отсек полностью закрыт крышкой, а под задней частью кузова отчетливо различается задний дифференциал.

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Впрочем, никак не скрываемая внешность грядущей модели может быть очень обманчива. Все дело в том, что Mohave – это автомобиль образца 2008 года, претерпевший лишь ряд рестайлингов (последний в 2019 году). Эта архитектура уже очень старая и едва ли ориентирующийся на электрическое будущее производитель решится связывать свою новую модель с устаревшей “тележкой”. Возможно, разработчикам просто удобно использовать кузов Mohave, под которым скрывается совершенно новая архитектура. А дизайн поменяют, как только будет обкатана техническая часть.