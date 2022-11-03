В сентябре россияне купили новые машины на 94 миллиарда рублей

Специалисты аналитической компании «Открытие Авто» провели исследование, в ходе которого выяснили, как вели себя покупатели на отечественном автомобильном рынке в сентябре 2022 года. За позапрошлый месяц россияне потратили на покупку новых автомобилей 93,6 миллиарда рублей, что на 11 процентов больше августа нынешнего года. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос упал на 64 процента. Примерно 40 процентов всех сделок пришлось на китайские машины.

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В минувшем сентября российские дилеры продали около 24 тысяч кроссоверов на сумму около 67 миллиардов рублей. В сегменте премиальных автомобилей спрос упал на пять процентов по сравнению с августом. В первый месяц осени автосалоны реализовали 877 роскошных моделей. При этом доля продаж массовых машин достигла в сентябре 93 процентов. Новых владельцев нашли 44 500 транспортных средств на общую сумму 87 миллиардов рублей.

Наибольший спрос эксперты зафиксировали на автомобили китайских марок. В сентябре в России купили 12 400 машин из Поднебесной на сумму 35,9 миллиарда рублей. Следом с показателем в 7 300 экземпляров расположились транспортные средства корейского производства, что составило 24 процента от общего числа продаж. Замкнули тройку лидеров отечественные транспортные средства, которые разошлись тиражом 20 600 штук. Граждане потратили на российские машины 18,2 миллиарда рублей.

Кроме того, россияне потратили 10,5 и 6,2 миллиарда рублей на автомобили европейских и японских брендов. Американские машины в сентябре приобрели на сумму 300 миллионов рублей.