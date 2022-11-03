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1 час назад

Новости автомира: Названы самые ненавистные автомобильные нововведения

Ferra.ru

Наши коллеги из SlashGear провели опрос с целью выяснить, какие же функции, внедряемые в автомобили, больше всего ненавистны пользователями.

Перечислены самые ненавистные автомобильные нововведения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказалось, что наибольшее отторжение вызывают поддельные насадки на выхлопную трубу и фальшивые вентиляционные отверстия на кузове. Журналисты назвали подобные дизайнерские решения «формой дизайнерской чепухи, чтобы машины выглядели более агрессивно, чем они есть на самом деле».

Вместе с тем критике подверглись и системы распознавания голоса. По мнению специалистов и пользователей, данная функция на данный момент работает не совсем корректно в случае с автомобилями.

Ещё заметным минусом некоторых современных авто назвали сенсорное управление на руле и в салоне. Эксперты отметили, что «в салоне автомобиля нет места для тактильного сенсорного управления.

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