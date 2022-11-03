Названы автомобили, которые можно купить в России в 2023 году

Эксперты назвали автомобили, которые будут продавать в России в 2023 году. В нашей стране точно будет представлена продукция АвтоВАЗа, УАЗа, новинки возрожденного завода «Москвич», электромобили Evolute из Липецка и новые модели китайских брендов, сообщает PRIMPRESS.

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Генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль в беседе с «Российской газетой» отметил, что наличие тех или иных марок будет зависеть от окончательного решения зарубежных автопроизводителей покинуть российский рынок или остаться на нем. Однако при этом уверенно можно сказать, что ассортимент автомобилей и брендов из Китая будет расти. Также будут продаваться модели АвтоВАЗа, «Москвич» и Evolute.

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К слову, насчет корейских автопроизводителей Hyundai и Kia пока говорить сложно, так как они еще не определились с дальнейшими продажами своих авто в России. Однако в настоящий момент производство машин этих марок в нашей стране приостановлено. А компания Kia и вовсе рассматривает вариант отказа от продаж новых автомобилей. Она собирается заниматься в России только обслуживанием уже купленных россиянами машин.

По словам представителей ГК «Автодом», новые автомобили иностранного производства должны закончиться у официальных дилеров еще в 2022 году. Но при этом иномарки по-прежнему можно будет купить в России. Только поставляться в нашу страну они будут не официальным способом, а по схеме параллельного импорта.

Представители компании отмечают, что обслуживание таких автомобилей после продажи не будет отличаться от традиционного гарантийного. Ведь дилерам выгодно заниматься данной деятельностью, поскольку таким путем в нашу страну ввозятся преимущественно машины люкс и премиум классов. Стоимость их обслуживания и ремонта весьма велика. Как утверждают представители организации, на сегодняшний день с помощью параллельного импорта в нашу страну поступает примерно 25% иномарок. В дальнейшем количество таких авто будет увеличиваться.