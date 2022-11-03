Jaguar из автопарка Елизаветы II продадут с аукциона

Jaguar X-Type Estate, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II, выставлен на торги английского аукционного дома Historics Auctioners.
Стартовая цена продажи, как заявили организаторы торгов, не будет устанавливаться. Аукцион запланирован на 26 ноября. Автомобиль выпущен в 2009 году и, по данным газеты Daily Mail, Елизавета II пользовалась им до весны этого года. Jaguar оснащен шестицилиндровым бензиновым двигателем объемом три литра. Пробег автомобиля составляет 72,5 тыс. миль (117 тыс. км). Цвет "огненно-изумрудный". Есть климат-контроль, электростеклоподъемники и люк в крыше.
В конце октября стало известно, что Король Великобритании Карл III заработал более £1 млн, продав любимых скаковых лошадей покойной королевы Елизаветы II. Елизавета II умерла 8 сентября.