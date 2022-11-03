Jaguar из автопарка Елизаветы II продадут с аукциона

Стартовая цена продажи, как заявили организаторы торгов, не будет устанавливаться. Аукцион запланирован на 26 ноября. Автомобиль выпущен в 2009 году и, по данным газеты Daily Mail, Елизавета II пользовалась им до весны этого года. Jaguar оснащен шестицилиндровым бензиновым двигателем объемом три литра. Пробег автомобиля составляет 72,5 тыс. миль (117 тыс. км). Цвет "огненно-изумрудный". Есть климат-контроль, электростеклоподъемники и люк в крыше.