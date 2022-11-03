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14 минут назад

Новости автомира: Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 3 ноября

Вечерняя Москва

Движение транспорта вечером 3 ноября в основном будет затруднено в ЦАО Москвы, на Садовом кольце, Третьем транспортом кольце (ТТК) и на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 3 ноября
Фото: АГН МоскваАГН Москва

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 7 баллов, — говорится в сообщении.

Москвичам рекомендовали в час пик вечером 3 ноября использовать общественный транспорт, так как это поможет значительно сэкономить время.

В Дептрансе напомнили, что жители столицы могут построить мультимодальные маршруты с помощью приложения «Московский транспорт».

Перед холодами имеет смысл оценить техническое состояние автомобиля. В частности, стоит проверить работу аккумулятора и печки. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделился автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

Собеседник «ВМ» отметил, что накануне зимы крайне важно убедиться в том, что аккумулятор работает хорошо.

Автоновости,Минтранс РФ,
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