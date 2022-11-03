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7 минут назад

Новости автомира: китайский бренд XPeng представил прототип летающего автомобиля X3

ПроКроссовер.руиещё 1

Китайский автопроизводитель XPeng обновил дизайн своего летающего автомобиля AeroHT — роскошного электрического спортивного автомобиля с раскладывающейся системой вертикального подъема октакоптера на крыше. Выглядит абсолютно безумно, но двухтонный летающий прототип показывает, что это не шутка.

XPeng продемонстрировал прототип летающего автомобиля X3
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Xpeng хочет предложить настоящий летающий автомобиль, на котором можно будет ездить по шоссе, а затем взлетать вертикально, преодолевая пробки. Компания AeroHT получила полмиллиарда долларов в прошлом году, и также работает над дизайном воздушного такси eVTOL, которое только что было запущено для публики в Дубае. Но эта штука — простой пилотируемый мультикоптер, подобные которому мы уже видели много раз.

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