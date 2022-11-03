XPeng продемонстрировал прототип летающего автомобиля X3

Китайский автопроизводитель XPeng обновил дизайн своего летающего автомобиля AeroHT — роскошного электрического спортивного автомобиля с раскладывающейся системой вертикального подъема октакоптера на крыше. Выглядит абсолютно безумно, но двухтонный летающий прототип показывает, что это не шутка.

Xpeng хочет предложить настоящий летающий автомобиль, на котором можно будет ездить по шоссе, а затем взлетать вертикально, преодолевая пробки. Компания AeroHT получила полмиллиарда долларов в прошлом году, и также работает над дизайном воздушного такси eVTOL, которое только что было запущено для публики в Дубае. Но эта штука — простой пилотируемый мультикоптер, подобные которому мы уже видели много раз.