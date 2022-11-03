Jaguar из автопарка Елизаветы II продадут с аукциона

Британский аукционный дом Historics Auctioners выставил на торги принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II автомобиль Jaguar X-Typе Estate. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

«Этот фантастический образец королевской истории представлен в цвете "изумрудный огонь" с кожаным салоном, первым владельцем была Ее Величество королева Елизавета II», - говорится на сайте аукционного дома.

Отмечается, что у автомобиля имеется люк на крыше, он оснащен автоматической коробкой передач, системой климат-контроля и электрическими стеклоподъемниками. Машина оснащена двигателем V6, «который передает мощность на все четыре колеса, что делает его невероятно устойчивым при вождении с энтузиазмом».

Аукцион пройдет 26 ноября. Отмечается, что автомобиль может быть продан, «по какой бы цене ни упал молоток - даже если это всего 1 фунт стерлингов».