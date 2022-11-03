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1 час назад

Новости автомира: изумрудный Jaguar Елизаветы II уйдет с молотка

Елена Прошина

Британский аукционный дом Historics Auctioners выставил на торги принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II автомобиль Jaguar X-Typе Estate. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Jaguar из автопарка Елизаветы II продадут с аукциона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Этот фантастический образец королевской истории представлен в цвете "изумрудный огонь" с кожаным салоном, первым владельцем была Ее Величество королева Елизавета II», - говорится на сайте аукционного дома.

Отмечается, что у автомобиля имеется люк на крыше, он оснащен автоматической коробкой передач, системой климат-контроля и электрическими стеклоподъемниками. Машина оснащена двигателем V6, «который передает мощность на все четыре колеса, что делает его невероятно устойчивым при вождении с энтузиазмом».

Аукцион пройдет 26 ноября. Отмечается, что автомобиль может быть продан, «по какой бы цене ни упал молоток - даже если это всего 1 фунт стерлингов».

Ранее стало известно, что на аукционе Tattersalls в Ньюмаркете были проданы 14 скакунов Елизаветы II. По итогам аукциона средняя стоимость каждой лошади составила 75 тыс. фунтов стерлингов. Всего Карл III выручил за них 1,075 млн фунтов.

Автоновости,Jaguar,Елизавета II,
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