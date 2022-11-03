В России и Беларуси введут общее ОСАГО

На территории России и Республики Беларусь будет действовать единый полис ОСАГО. Соответствующий проект закона уже одобрен депутатами Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, сообщает пресс-служба Союзного государства. Нововведение направлено на то, чтобы облегчить жизнь российским и белорусским автомобилистам, однако для его реализации требуются серьезные изменения в законодательстве. Предварительный срок появления общего ОСАГО – середина 2023 года.

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ОСАГО, которое будет действовать на территории двух стран, может быть введено уже в течение следующего года. «В настоящее время проект концепции согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, – говорится в заявлении парламента Союзного государства. – Подготовку и внесение на рассмотрение Парламентского Собрания проекта модельного законодательного акта планируется осуществить до конца 2022 года. Последующее приведение национального законодательства в соответствие с модельным законом с выходом на единый страховой полис планируется к середине 2023 года».

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Для унификации страховой деятельности при заключении договора ОСАГО в России будет учитываться стаж, указанный в белорусских водительских удостоверениях.

Российский союз автостраховщиков поддерживает идею создания единого ОСАГО, выяснила газета «Известия». В случае унификации полиса, автомобилистам не придется покупать дополнительные страховки для поездки из России в Республику Беларусь и наоборот. Первое время у российских и белорусских водителей будет возможность оформить два вида страховки – для внутреннего использования и для использования на территории Союзного государства.

При этом для полного перехода на единый полис понадобится «многолетняя работа по сближению не только законодательств в области обязательного страхования автогражданской ответственности, но и связанной с ней нормативной базой, анализ ее правоприменения». В частности, предстоит унифицировать требования по тарифам, коэффициентам, влияющим на стоимость страховки, и лимитам возмещения в случае ДТП.