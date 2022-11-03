АвтоВАЗ увеличил стоимость одной комплектации Lada Niva Travel

АвтоВАЗ локально подкорректировал цену Lada Niva Travel (бывшая Chevrolet Niva). Как заметили эксперты портала «Цена Авто», стоимость автомобиля увеличилась только в комплектации Black'22 — третьей наряду с Classic'22 и Classic'22 Plus упрощенной версии внедорожника, которая поступила в продажу в сентябре. «Черное» исполнение стало дороже на 68 тысяч рублей или 6,4 процента от прежней цены. Минимальная стоимость Niva Travel остается прежней.

После подорожания Lada Niva Travel в комплектации Black’22 стала стоить 1 126 900 рублей. Еще в сентябре, на старте продаж, такое исполнение АвтоВАЗ оценивал в 1 058 900 рублей.

На сегодняшний день это топовая Niva Travel, которую производит АвтоВАЗ. От более простых Classic’22 и Classic’22 Plus версию Black’22 отличают 16-дюймовые антрацитовые колесные диски, пололок с черной обшивкой, особая обивка кресел. Также в оснащение здесь добавлены центральный подлокотник, задние подголовники и зеркало в пассажирском козырьке.

Минимальная стоимость внедорожника пока остается без изменений и составляет 998 900 рублей за Classic’22. У такой «Нивы» штампованные диски, усилитель руля, передние электростеклоподъемники, обогрев зеркал и механическая кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. Имеется бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовка.