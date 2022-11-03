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1 час назад

Новости автомира: китайские марки заняли 30% рынка новых машин в РФ

Газета.Ru

В октябре 2022 года в России продано более 12,7 тыс. новых легковых автомобилей китайских брендов, что составило 29,5% от общего объема рынка. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Китайские марки заняли 30% рынка новых машин в РФ
Фото: HavalHaval

В первом квартале 2022 года доля «китайцев» на рынке составляла 9-10%. На фоне общего падения рынка на 63% в октябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, продажи китайских автомобилей демонстрируют положительную динамику: они увеличились на 3%.

Среди автомобилей из этой страны 34% (более 4,3 тыс. единиц) пришлось на бренд Haval. Chery за месяц реализовала более 3,8 тыс. машин, Geely — около 2,5 тыс.

Ранее стало известно, что продажи иномарок с пробегом в III квартале выросли в России на 40%.

Автоновости,Chery,Geely,
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