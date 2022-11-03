УАЗ Патриот и Пикап предложены с «антисанкционными» двигателями

Обе модели, оснащенные «антисанкционными» двигателями, пока доступны в единственной комплектации, но при этом предусмотрены опции.

Минувшим летом УАЗ начал продавать в России «упрощенные» внедорожник Патриот и Пикап: машины вынужденно лишились части оборудования. А теперь завод начал оснащать эти модели «антисанкционными» моторами экостандарта Евро-2. Напомним, производство автомобилей с двигателями пониженного экокласса в РФ разрешили весной – из-за нехватки импортных комплектующих, которое возникло вследствие антироссийских санкций.

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Согласно описанию в прайс-листах, опубликованных на официальном сайте УАЗа, при переходе на Евро-2 мощность и крутящий момент бензинового ЗМЗ-0409051 объемом 2,7 литра не изменились – 149,6 л.с. и 235 Нм. Прежним остался и паспортный расход топлива: показатель Патриота – 12,5 л/100 км в смешанном цикле, Пикапа – 12,8 л/100 км.

На данный момент моторами Евро-2 оснащаются модели в самой доступной комплектации Base Икар. В арсенале таких внедорожника и пикапа значатся: пятиступенчатая «механика» от китайского концерна BAIC (но на сайте еще «висят» более дорогие версии с Евро-5 и «механикой» от южнокорейской фирмы Dymos), классическая раздатка с рычагом в салоне, рулевое колесо Икар без подушки безопасности, гидроусилитель руля, ABS, наружные зеркала с электрорегулировкой и подогревом, электростеклоподъемники всех дверей. Цена Патриота с Евро-2 – 1 500 000 рублей, Пикапа – 1 525 000 рублей. От ABS можно отказаться (в этом случае комплектация называется Base Fleet Икар), экономия – 5000 рублей. Машины с Евро-5 в аналогичном исполнении дороже всего на 20 000 рублей.

Колеса.ру

При этом для Патриота и Пикапа с Евро-2 предусмотрены опции. Так, кондиционер обойдется в 40 000 рублей, блокировка заднего дифференциала стоит 48 000 рублей. Патриоту еще положен пакет Оффроуд (лебедка, защита лебедки и рулевых тяг) за 75 000 рублей, а за 250 000 рублей для внедорожника можно заказать «роскошный» набор Limited, в него, в частности, входят однозонный климат-контроль, мультимедиа-система, камера заднего вида, пневмоупоры капота, обогрев лобового стекла, подогрев передних сидений.