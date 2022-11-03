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27 минут назад

Новости автомира: раскрыта дата премьеры последней новинки Haval в 2022 году

Motor.ruиещё 1

В середине ноября в китайском Гуанчжоу пройдет один из крупнейших автосалонов в стране. Вероятно, именно на этой выставке состоятся последние в этом году премьеры новинок для местного рынка, и одной из них будет некий таинственный кроссовер Haval, который пока известен под внутризаводским кодом A07. Портал «Китайские автомобили» предполагает, что за этим индексом скрывается компактный вседорожник, который расположится на ступень ниже Haval Shenshou (он же Monster). Модель дебютирует 18 ноября, а продажи начнутся весной 2023 года.

Раскрыта дата премьеры таинственного кроссовера Haval
Фото: © «Китайские автомобили» / соцсети© «Китайские автомобили» / соцсети

Haval A07 попадал в объективы шпионских камер с весны этого года. Оформление передней части модели напоминает Jolion, который знаком россиянам, но куда больше общих черт у него с упомянутым Shenshou/Monster. Кроссовер базируется на архитектуре L.E.M.O.N., она же лежит в основе Jolion и Dargo.

Под капотом у него 1,5-литровый турбомотор GW4B15C мощностью 184 лошадиные силы, который работает в тандеме с семитупенчатым «роботом». Позже ожидается и гибридная модификация с установкой на базе «атмосферника» 1.5 (101 лошадиная сила), которому помогает 156-сильный электромотор.

«Китайские автомобили» / соцсети
«Китайские автомобили» / соцсети

На ранних шпионских фотографиях был запечатлен салон A07: на снимок попал селектор коробки передач, вынесенный за руль, и два отдельных экрана мультимедийной системы и цифровой «приборки». В целом же интерьер выглядит проще, чем у «старшего» Shenshou.

Shenshou/Monster уже доступен для заказа в Китае. Пока для модели заявлены две модификации: с тем же 1,5-литровым бензиновым двигателем 4B15C, который сочетается с «роботом» и передним приводом, и с мотором объемом 2,0 и полным приводом. Цены варьируются от 132 тысяч до 169 тысяч юаней (1,1-1,4 миллиона рублей).

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