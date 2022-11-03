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1 час назад

Новости автомира: Иран разрабатывает хэтчбек с высокой посадкой на базе Peugeot

ПроКроссовер.ру

Иранский автопроизводитель Iran Khodro (IKCO) представил в натуральную величину макет планируемого к производству нового автомобиля под названием TF21. У прототипа нет салона и трансмиссии, а по всему периметру непрозрачные окна. Тем не менее, по данным Ходробанка, малолитражка со временем выйдет на рынок и заменит Peugeot 206, выпускаемый в стране по лицензии.

Иран разрабатывает хэтчбек с высокой посадкой на базе Peugeot
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Пятидверный хэтчбек имеет черты внедорожника, включая большой передний бампер и прочный пластиковый обвес. Как обычно, все это, скорее всего, дань уважения публике к стилю внедорожника, а не претензия на какие-либо внедорожные способности.

ПроКроссовер.ру

Ожидается, что серийный автомобиль будет базироваться на вышеупомянутой платформе Peugeot 206, которая может быть слегка доработана. Среди прочего, Peugeot заявила, что хочет обеспечить соответствие автомобиля международно-признанным производственным стандартам. Однако уже официально известно, что 1,6-литровый безнаддувный двигатель текущего поколения мощностью 110 л.с. Единственное нововведение, которое компания рассматривает, — это добавление шестиступенчатой механической коробки передач в качестве альтернативы существующей пятиступенчатой.

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