Иран разрабатывает хэтчбек с высокой посадкой на базе Peugeot

Иранский автопроизводитель Iran Khodro (IKCO) представил в натуральную величину макет планируемого к производству нового автомобиля под названием TF21. У прототипа нет салона и трансмиссии, а по всему периметру непрозрачные окна. Тем не менее, по данным Ходробанка, малолитражка со временем выйдет на рынок и заменит Peugeot 206, выпускаемый в стране по лицензии.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

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Пятидверный хэтчбек имеет черты внедорожника, включая большой передний бампер и прочный пластиковый обвес. Как обычно, все это, скорее всего, дань уважения публике к стилю внедорожника, а не претензия на какие-либо внедорожные способности.

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