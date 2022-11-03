Следующий кроссовер Hyundai Santa Fe радикально изменит дизайн

Издание AUTOCAR опубликовало шпионские фотографии будущего кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения. Сейчас прототип обильно покрыт накладками, не позволяющими рассмотреть дизайн.

Фото: Carakoom Carakoom

Однако уже понятно, что новый Hyundai Santa Fe будет иметь больше ровных линий и острых углов – он как похож на уменьшенный Land Rover Defender.

Carakoom

Carakoom

Подробнее: Причем вероятность того, что это кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения, уже подтвердило местное британское представительство Hyundai.

Но дебюта серийной версии придется подождать: новый кроссовер обозначен как версия 2024 года – то есть в лучшем случае он дебютирует не в ближайшее время, а в 2023-м.

Тогда же станет известна и гамма силовых агрегатов. Даже на шпионских фотографиях уже заметна выхлопная труба и открытый радиатор. А это значит, что новый Hyundai Santa Fe не станет электромобилем.