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40 минут назад

Новости автомира: следующий кроссовер Hyundai Santa Fe радикально изменит дизайн

Carakoom

Издание AUTOCAR опубликовало шпионские фотографии будущего кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения. Сейчас прототип обильно покрыт накладками, не позволяющими рассмотреть дизайн.

Следующий кроссовер Hyundai Santa Fe радикально изменит дизайн
Фото: CarakoomCarakoom

Однако уже понятно, что новый Hyundai Santa Fe будет иметь больше ровных линий и острых углов – он как похож на уменьшенный Land Rover Defender.

Carakoom
Carakoom

Подробнее: Причем вероятность того, что это кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения, уже подтвердило местное британское представительство Hyundai.

Но дебюта серийной версии придется подождать: новый кроссовер обозначен как версия 2024 года – то есть в лучшем случае он дебютирует не в ближайшее время, а в 2023-м.

Тогда же станет известна и гамма силовых агрегатов. Даже на шпионских фотографиях уже заметна выхлопная труба и открытый радиатор. А это значит, что новый Hyundai Santa Fe не станет электромобилем.

Однако в нынешние времена он должен стать электрифицированным – значит, можно ожидать гибридную версию. К примеру, на основе 1,6-литрового бензинового двигателя T-GDI в варианте обычного или PHEV-гибрида. Однако надеемся, что новый Hyundai Santa Fe также сохранит и 2,2-литровый турбодизель. Дождемся – увидим!

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