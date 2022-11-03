В BMW предрекли падение мировых продаж из-за высокой инфляции

Немецкий производитель премиум-автомобилей BMW в четверг отчитался о квартальной чистой прибыли, которая превысила ожидания аналитиков, пишет Reuters. Однако в компании отмечают, что результаты достигнуты за счет высокой стоимости автомобилей. На фоне растущих рисков рецессии и инфляции это может сыграть злую шутку: в обозримом будущем у людей просто не окажется денег на столь дорогие покупки, опасаются в BMW.

Фото: BMW BMW

Более высокой прибыли удалось достичь даже на фоне падения продаж и сокращения производства из-за дефицита полупроводников, отмечаются в отчете. Причина — в устойчивом спросе не автомобили, который позволил повысить цены как BMW, так и другим мировым производителям.

Однако получать выгоду из ситуации на рынке долго не получится, предупреждают аналитики. По их прогнозу, усугубление экономического кризиса приведет к тому, что покупатели начнут все реже решаться на дорогие покупки, стремясь сэкономить деньги. Завышенные цены при этом выступят еще одним сдерживающим фактором.

Тем не менее, краткосрочный прогноз остается позитивным. «Положительная динамика» BMW сохранится и в 2023 году, уверен финансовый директор Николя Петер, хотя суммарные продажи будут ниже, чем в 2021-м. Объемы сбыта электромобилей должны удвоиться.

В третьем квартале продажи BMW упали на 9,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом выручка баварского автопроизводителя подскочила на 35,3 процента до 37,18 миллиарда евро, превзойдя ожидания аналитиков.