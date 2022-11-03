В МВД рассказали, как мошенники инсценировали подложные ДТП

В Рязанской области задержана группа подозреваемых в мошенничестве, которые инсценировали ДТП для получения страховых выплат. Для этого они привлекали родственников и знакомых, владеющих недорогими отечественными авто, сообщает «МВД Медиа».

«За оплату ремонта и небольшое вознаграждение сообщники предоставляли злоумышленникам свои машины. Иногда они сами играли роли виновников аварии, второй стороной которой неизменно становилась иномарка премиум-класса. Эти автомобили с неисправностями или повреждениями специально приобретались по низкой цене для участия в инсценировке», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

По ее словам, в двух эпизодах к месту подставного ДТП автомобили приходилось привозить на буксире, поскольку у них не работал двигатель. Ущерб для страховых компаний от шести инсценированных ДТП составил 1,8 млн руб. Выплаты по каждому эпизоду составляли от 240 до 400 тыс. руб. Подозреваемые в мошенничестве (10 человек) находятся под подпиской о невыезде.