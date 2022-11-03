Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: в МВД рассказали, как мошенники инсценировали подложные ДТП

Газета.Ru

В Рязанской области задержана группа подозреваемых в мошенничестве, которые инсценировали ДТП для получения страховых выплат. Для этого они привлекали родственников и знакомых, владеющих недорогими отечественными авто, сообщает «МВД Медиа».

В МВД рассказали, как мошенники инсценировали подложные ДТП
Фото: DepositphotosDepositphotos

«За оплату ремонта и небольшое вознаграждение сообщники предоставляли злоумышленникам свои машины. Иногда они сами играли роли виновников аварии, второй стороной которой неизменно становилась иномарка премиум-класса. Эти автомобили с неисправностями или повреждениями специально приобретались по низкой цене для участия в инсценировке», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в двух эпизодах к месту подставного ДТП автомобили приходилось привозить на буксире, поскольку у них не работал двигатель. Ущерб для страховых компаний от шести инсценированных ДТП составил 1,8 млн руб. Выплаты по каждому эпизоду составляли от 240 до 400 тыс. руб. Подозреваемые в мошенничестве (10 человек) находятся под подпиской о невыезде.

Автоновости,Ирина Волк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители